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  4. Çarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

Çarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

28.06.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla ünlenen Özlem Yıldız'ın öldüğüne dair ortaya çıkan iddialar sosyal medyayı karıştırdı. İstanbul Esenyurt'ta bir kadın cesedinin bulunması ve kendisiyle aynı isim olması nedeniyle öldüğü sanılan Özlem Yıldız'dan açıklama gecikmedi.

Çarkıfelek'in hostesiydi... Özlem Yıldız öldü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Açıklama gecikmedi

İstanbul Esenyurt'ta oturan ve üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız'ın cesedi Büyükada'da ormanlık alanda bulundu.

İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen Özlem Yıldız'dan açıklama geldi. Instagram'dan videolu açıklama yapan Yıldız, "Herkese merhaba... Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız'mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim" dedi.

Özlem Yıldız STIRY

Olay, önceki gün sabah saat 08.30 civarında Büyükada’da meydana geldi. Köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt’ta yaşayan Özlem Yıldız (40) olduğunu tespit etti.

Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özlem Yıldız’ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Özlem Yıldız Mehmet Ali Erbil ali erbil

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