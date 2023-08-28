Çarli'nin baştan çıkaran güzeli Cilvenaz'ın son hali olay oldu! Mine Çağlar Kondu bakın şimdi ne yapıyor

Amerika'da vefat eden amcası tarafından Talat Sanal'a emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'de yaşadıklarını anlatan dizi, 90'lı yıllara damga vurmuştu. Tam 24 bölüm süren ve 1998 yılının Ekim ayında final yapan Çarli dizisinin Cilvenaz'ı yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇARLİ, CİLVENAZ'A AŞIKTI

Dizide rol aldığı dönemde oyuncu olan Çağlar Kondu böylelikle öğrencilik masraflarını karşıladığını vurgulamıştı.

Ünlü isim artık bambaşka bir meslekle geçimini sürdürüyor.

Kendi açtığı veteriner kliniğinde çalışan Çağlar Kondu, sosyal medya hesabında bu anlara da yer veriyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ MEST ETTİ

Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çarli dizisinin yıldızı Çağlar Kondu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri mest etti.

ÇARLİ'NİN CİLVENAZ'I ÇAĞLAR KONDU'NUN ŞAŞIRTTI

İşte ünlü ismin son hali:





