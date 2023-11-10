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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı: "Depresyonda olduğu belli!"

10.11.2023 18:56 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 13'üncü haftasında yarın Valencia'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlıkların ardından Madrid ekibinin Rayo Vallecano ve Braga maçlarında kadroda yer alan ancak süre bulamayan milli oyuncu Arda Güler'in durumuna da değinen İtalyan teknik adam, genç futbolcunun Braga maçından önce bir sakatlık yaşadığını belirtti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in eski kas sakatlığının nüksettiğini, ciddi bir durum yaşamadığını ancak futbolcunun çok üzgün olduğunu söyledi.

Ancelotti, Real Madrid'in yarın sahasında Valencia'ya karşı oynayacağı lig maçı öncesinde basın toplantında konuştu.

"KÜÇÜK BİR GERİ ADIM DİYEBİLİRİZ"

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Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DEPRESYONDA OLDUĞU BELLİ"

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Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Benim ona söyleyebileceğim rahat ve sakin olması. Sadece bu şekilde bu dönemi atlatır ama yaşadıkları her sakatlanan futbolcu için geçerli olduğundan gayet normal. Takım arkadaşların oynarken senin oynayamaman, iyileşmek için zamanın geçmesini beklemek kolay değil. Oynamak istediği için depresyonda olduğu belli. Üzgün ve kızgın olması normal. Ama bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek."

"BENZER SORUNLARI BEN DE YAŞADIM"

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Arda'nın ilk ağustos ayında sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini ve bu tip sakatlıkların ardından kas sorunlarının çok normal olduğunu anlatan Ancelotti, "Benim futbolculuk dönemimde de benzer sorunlar yaşadım. Arda'nın geleceğine ilişkin kesinlikle hiçbir şüphe yok. Güzel, iyi bir gelecek onu bekliyor." şeklinde konuştu.

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