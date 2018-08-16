Carlos Kameni'ye Auxerre talip oldu!

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni'ye Auxerre'in talip olduğu öğrenildi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezon Espanyol'dan transfer edilen ve Volkan Demirel'in arkasında kalan 34 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak isteyen mavi beyazlı ekibin 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Auxerre başkanı Francis Graille'nin yakın arkadaşı olan Fenerahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den bu transfer için kolaylık göstermesini istediği kaydedildi.
Sarı lacivertliler ile 2020 Temmuz ayına kadar kontratı devam eden Kameni geçen sezon 16 maça çıkıp, 20 gol yemişti.
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