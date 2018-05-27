Dünya Kupası’na Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlanan İran Milli Takımı’nda Teknik Direktör Carlos Queiroz, yarın Türkiye ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde soruları yanıtladı.

Basın mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Queiroz, “Gösterdikleri ilgi ve alaka bizi takım olarak çok memnun ediyor. Burada başta TFF’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ek olarak da Beşiktaş Kulübü Başkanına, yönetimine ve bu tesislerde çalışanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden bu yana TFF yetkilileri, Beşiktaş Kulübü yetkilileri ve personellerinin ilgi, alaka ve sevgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Yardımcı olmanın yanı sıra, gösterilen ilgi, bizi ve takımımızı çok memnun etti. Böyle bir şampiyona öncesinde bu gibi destekler olmasa, iyi bir hazırlık dönemi geçiremezdik. Beşiktaş Başkanı’na ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMAK BÜYÜK ONUR"

Hazırlık maçlarının turnuvalardan önce önemli olduğunu söyleyen Queiroz, “Önemli olmakla birlikte, takım içinde antrenman sahasında oyuncularla olan diyaloglarla takımı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. 15 Haziran’da Fas’la oynayacağımız karşılaşmanın ardından Portekiz ve İspanya ile oynayacağımız karşılaşmalarla iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim, Türkiye gibi önemli bir futbol ülkesine karşı bu aşamada maç yapabilmek bizim için büyük bir onur. Ekip ve takım olarak çok mutluyuz bu maçtan dolayı. Şunun da altını çizmek istiyorum, Türkiye’yle bu aşamada bu hazırlık kampının bu noktasında maç yapmak çok önemli. Türkiye takım olarak da bizim için oyun sistemiyle, kültürüyle ve yetenekleriyle, yüksek motivasyonlu kadrosuyla bizim adımıza çok önemli bir maç olacaktır. Çok önemli bir teknik direktöre de sahip. İlerleyen dönemlerde Türkiye, olması gerektiği turnuvalarda yer alacaktır. Buna inancım sonsuz. Türkiye’nin çok iyi bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye’yle maç yapacak olmaktan dolayı keyifli olacağımızı belirtmeliyim. Ancak Yunanistan’la yapılmayacak olan maç bizim için kabus olacak. Kültürel anlamda Türkiye ile uzun yıllar sonra yapılacak olan maç bizim için çok önemli bir mücadele olacaktır. Yunanistan maçının oynanıp oynanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim diye konuştu.