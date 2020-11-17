SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı

Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.11.2020 08:42 | Son Güncelleme

Carlos Tevez, Boca Juniors'un Talleres'e 1-0 yenildiği maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek bu alanda rekor kırdı.

Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı

Boca Juniorslu Carlos Tevez, Tallares maçının 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı.

Arantn Lig Kupası maçının başlama düdüğü ile birlikte eski takım arkadaşı Thomas Pochettino'ya doğru depar atan Tevez, dirsek darbesiyle rakibini yerde bıraktı. Hakem German Delfino tarafından sarı kartla cezalandırılan Tevez, bu hareketiyle bu alanda tarihe geçmiş oldu. Maç başladığı anda rakibine doğru koşan Tevez'in Pochettino ile arasında nasıl bir husumet olduğu da Arjantin basınına konu oldu.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Boca Juniors'da Obanda 90+3, Izquerdoz 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

36 yaşındaki Tevez, Arjantin Lig Kupası'nın bir önceki turunda Newell's Old Boys kalecisi Aguerre'nin dirseğinin çıkmasına sebebiyet veren bir hareket yapmış ve rakibinin yıl sonuna kadar saha dışında kalmasına neden olmuştu. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Muriqi golünü attı, Kosova 90+3'te yıkıldıMuriqi golünü attı, Kosova 90+3'te yıkıldı
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü...
Çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Carlos Tevez 3. saniyede sarı kartla rekor kırdı
Carlos Tevez 3. saniyede kartla rekor kırdı
MAÇ SONUCU: Slovenya 2-1 Kosaova
Muriqi golünü attı, Kosova 90+3'te yıkıldı
Romanya - Norveç maçına koronavirüs engeli
Maça koronavirüs engeli
Türkiye-Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Rusya maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Yalovaspor'da koronavirüs vaka sayısı 25'e yükseldi
Maç ertelendi! 25 kişinin testi pozitif çıktı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.