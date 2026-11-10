Süper Lig maçlarında yeni uygulama! TFF tarih vererek duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarında yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. Çoklu Top Sistemi adı verilen uygulamayla birlikte top toplayıcıların maç sırasındaki görevlerinde de değişikliğe gidilecek.

ÇOKLU TOP SİSTEMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çoklu Top Sistemi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından ve Trendyol 1. Lig'in 15. haftasından itibaren uygulanmaya başlayacak.

TOP TOPLAYICILARIN GÖREVİ DEĞİŞİYOR

Yeni sistem kapsamında top toplayıcılar, topu doğrudan futbolculara veremeyecek. Top toplayıcıların görevi, topları yalnızca saha kenarında belirlenen alanlarda konumlandırılmış istasyonlara yerleştirmek olacak.

UEFA müsabakalarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde uygulanan sistemle maçlarda topun oyuna daha hızlı sokulması ve karşılaşmaların akışının desteklenmesi hedefleniyor.