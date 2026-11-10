Fatih Terim'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret!

Fatih Terim ile Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ziyaretin nedeni ve ikili arasındaki geçmişte gündeme gelen dikkat çekici detay yeniden gündeme geldi.

FATİH TERİM'DEN BAHÇELİ'YE TAZİYE ZİYARETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'i MHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Terim'in ziyaretinde, ablasını kaybeden Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

FATİH TERİM SPOR MÜZESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Sarıçam ilçesinde Fatih Terim Spor Müzesi inşa edilmesi planlanmıştı. Söz konusu projeyle ilgili daha önce Bengü Türk TV'ye açıklamalarda bulunan Terim, Bahçeli için, “Devlet Bey benim hemşehrim, dostum, büyüğüm. Mutluyum” ifadelerini kullanmıştı.