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Çarpışma'da Veli'den büyük tuzak! 'Kadir için değer mi?' Çarpışma 9. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2019 22:40 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma yeni bölüm fragmanında Veli, Galip'in parasının polisler eşliğinde sevk edileceğini öğrenince pusu kuruyor. Veli'nin adamları polisle çatışmaya girerek paraları çalıyor. Diğer yandan ise Veli, Zeynep'i arayarak, 'Aylin'i de alıp yanıma gelin. Her şeyi size anlatacağım. Kadir için değer, değil mi?' demesi dikkat çekiyor. İşte Çarpışma 9. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve büyük beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 9. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Veli’nin, annesi Serpil’i öldürdüğünü zanneden Kerem’in büyük bir şok yaşadığının görüldüğü tanıtımda, Galip’in parasının hazineye sevk edileceğini öğrenen Veli’nin pusu kurup, polislerle çatışmaya girdikleri anlarda heyecan yükseliyor. Veli’nin Zeynep’i arayıp, “Aylin’i de alıp yanıma gelin, bildiğim her şeyi size teker teker anlatayım. Kadir için değer, değil mi?” sözlerine ve sorusuna, Zeynep’in “Kadir için her şeye değer” cevabı dikkat çekerken, Veli, Zeynep’e yeni bir oyun mu oynuyor ? sorusu akıllara geliyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 9. bölümünün konusu şöyle; Kerem’in, annesinin öldürüldüğünü düşünerek yaşadığı korku ve panik hali, Serpil’i ansızın karşısında görmesiyle yerini mutluluk ve sevince bırakır. Zeynep, Kadir’in annesini bulmasına yardımcı olabilmek için tehlikeli bir işe soyunur. Cemre, Kerem’in gelecekleriyle ilgili kafasındaki duvarları yıkacak büyük bir adım atar. Veli’nin Zeynep’e ve Aylin’e olan saplantılı sevgisi çok tehlikeli bir hal alır. Kadir’in, Galip’ten aldığı paranın, adli emanetten alınıp hazineye sevk edileceği haberi Veli’nin iştahını kabartır. Parayı çalmak için plan yapar ve güzergah üzerine pusu kurar. Adalı’ya da kendisine engel olmaması için oyun oynar. Veli’nin adamları ile polisler arasında şiddetli bir çatışma çıkar. Ama bu kez Adalı, Veli’nin tekerine taş koyacaktır. Kadir, emniyetteki hainin Meltem olduğunu çözer. Aynı anlarda Veli, Meltem’e; Kadir’in, Zeynep’in, Cemre’nin ve Kerem’in de çok yakından tanıdığı birini öldürmesi için talimat verir. Ancak, Meltem’i takibe alan Adalı da birden kendini ateş çemberinin içinde ve ölümle yüz yüze bulur.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!


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