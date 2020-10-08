Çarpışma dizisi davalık oldu!

Türkiye'de yayınlanan polisiye dizi ve filmlerin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle ‘Adalet Melekleri' isimli esere imza atan emekli polis Selçuk Olcay, oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı ‘Çarpışma' isimli dizinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve izinsiz kullanıldığını belirterek İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Fikir ve sanat eseri sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüzün önlenmesi ve tazmini için açılan davada Selçuk Olcay davacı olurken, dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi davalı olarak yer aldı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Davalının yapımcısı olduğu ‘Çarpışma' isimli televizyon dizisinin, tüm hakları müvekkile ait olan, dünyada ilk olarak 2017 yılında yazılan ve Beyoğlu 34. Noterliği tarafından onaylanan ‘Adalet Melekleri' isimli televizyon dizisi senaryosu ile diziye yön veren temel noktalarda benzerlik taşıdığının ve bu benzerliklerin eser sahipliğinden doğan haklar aleyhine oluşturduğu tecavüz ve haksız rekabet durumların tespitinin” istendiği anlatıldı.