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Çarpışma dizisi final mi yapıyor? Flaş açıklama

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrolünde oynadığı Çarpışma dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt gecikmedi. Çarpışma dizisi final mi yapıyor? İşte o açıklama.

Çarpışma dizisi final mi yapıyor? Flaş açıklama

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk gibi yıldız isimleri buluşturan Çarpışma dizisi için final kararı alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Çarpışma'nın final yaptığı iddialarına yanıt gecikmedi.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, Çarpışma dizisinin final yapacağı iddiasını yalanladı.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

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“Çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartılan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam.”

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