MAGAZİN

Çarpışma dizisinden iki ön izleme birden! Çarpışma'da Kadir'in annesi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 23.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 7. yeni bölümünden iki ön izleme sahnesi birden yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Çarpışma'nın yeni bölüm fragmanlarında, Kadir ve Kerem’in, Yakup ve arkadaşlarıyla kıyasıya bir kavgaya tutuşuyor. Veli’den, annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini öğrenen Kadir şoke olurken, annesini bulmak için harekete geçeceğinin de sinyallerini veriyor. İşte Çarpışma 7. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 7. bölümünden iki ön izleme sahnesi birden yayınlandı.

KADİR, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR!
Kadir ve Kerem’in, Yakup ve arkadaşlarıyla kıyasıya bir kavgaya tutuştukları, Kadir’in “Bizi çok kötü dövün, biz bütün acılarımızı unutalım. Iskalamayın, ıskalarsanız ben şu zamana kadar yaşadığım her şeyden sizi sorumlu tutarcasına, size öyle vuracağım!” diyerek meydan okuduğu sahnede heyecan yükseliyor. Zeynep ile kızı Aylin’in kavuştuğu anlar ise herkesi duygulandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 7. bölümünün konusu şöyle; Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girer. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmalar. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya gelirler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı olacaktır. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katılır. Adalı, Veli’nin bir zaafını yakalar, Aylin’i kurtarmak için bir plan yapar ve Veli’nin yerini tespit eder. Aralarında ölümcül bir çatışma çıkar ama Kadir, Aylin’i kurtarmayı başarır. Veli’den de annesinin yaşadığını öğrenir. Üstelik Veli, Kadir’in annesinin yerini de bilmektedir. Adalı öğrendikleri karşısında şoke olur. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürür. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunur. Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaşır. Adalı ile Veli arasındaki savaşta artık ok yaydan çıkmış, devreye daha başka isimler de girmiştir. Ve Adalı, düşmanlarının, bundan sonra üzerlerine daha acımasızca geleceklerinin, onları hayatlarıyla sınayacaklarının çok farkındadır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!


PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
EDHO'ya Hızır'ın yeni düşmanı Façalı Dayı damga vurdu!EDHO'ya Hızır'ın yeni düşmanı Façalı Dayı damga vurdu!
Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e bir şok daha!Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e bir şok daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma dizisi Kıvanç Tatlıtuğ çarpışma 7. yeni bölüm izle çarpışma 7. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Duyan herkes oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Duyan herkes oraya koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi dizisinde Kadir ve Gülperi'nin romantik sahnesi! Gülperi 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadir ve Gülperi'nin romantik sahnesi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni düşman Façalılar damga vurdu! EDHO 122. son bölüm izle!

EDHO'ya Hızır'ın yeni düşmanı Façalı Dayı damga vurdu!

Bizim Hikaye'de Nihal'in planı Barış ve Filiz'i köşeye sıkıştırıyor! Bizim Hikaye 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e bir şok daha!

Erkenci Kuş dizisinde dengeleri değiştirecek flaş transfer!

Erkenci Kuş'ta dengeleri değiştirecek flaş transfer!

Söz dizisi yayından hemen sonra dijital ortamda!

Söz dizisi dijital ortamda!

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Nilay Deniz hangi rolde oynuyor?

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.