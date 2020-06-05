CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Tüm iş yerlerimizde 'Sıfır Atık Sistemi' kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA, yaptığı yazılı açıklama ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kâğıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirebilmek adına hangi adımları attığını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın altın kuralının, doğayı ve çevreyi korumak olduğunu aktardı.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte doğayı ve çevreyi korumanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Çünkü geçmişten bize miras kalan bu dünyayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu misyonla da genel müdürlüğümüzden marketlerimize ve depolarımıza kadar tüm iş yerlerimizde 'Sıfır Atık Sistemi' kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz.” dedi.