YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba Belediyesi kendi sebzesini üretiyor

Çarşamba Belediyesi kendi sebzesini üretiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 17.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda yer alan Hobi Bahçesi’nde yetiştirdiği organik ürünleri belediyeye ait olan işletmelerde kullanıyor.Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda yer alan Hobi Bahçesi’nde tamamen organik meyve, sebze yetiştiriyor.

Çarşamba Belediyesi, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda yer alan Hobi Bahçesi’nde yetiştirdiği organik ürünleri belediyeye ait olan işletmelerde kullanıyor.
Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda yer alan Hobi Bahçesi’nde tamamen organik meyve, sebze yetiştiriyor. Hobi Bahçesi’nde salatalık, domates, biber, fasulye, patlıcan, kavun ve karpuz yetişiyor. Yetiştirilen ürünler günlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak Çarşamba Belediyesi’ne ait olan işletmelere kullanılması için gönderiliyor. Belediyenin sosyal tesislerindeki ve aş evindeki mutfak giderlerinde dışa bağımlılığın önüne geçiliyor ve kendi yetiştirdiği taze sebzeleri tesislerde servis ediliyor.

“Organik tarımı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz”
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye’nin en önemli ovalarından birinde yaşadıklarını belirterek, “Tarım bizim vazgeçilmezimiz ve en büyük gelir kaynağımız. Organik tarımı yaygınlaştırmak için bir dizi çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde salça fabrikası açılması için girişimlerde bulunduk. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda olan hobi bahçemizden çıkan ürünlerle tesislerimizin sebze, meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Sosyal tesislerimizdeki mutfak giderlerinde dışa bağımlılığın önüne geçiriyoruz ve gelen misafirlerimize kendi yetiştirdiğimiz taze sebzeleri servis etmiş oluyoruz. Hobi bahçemiz bizim topraklarımızın ne kadar kaliteli ve bereketli olduğunun bir göstergesidir. Organik tarım ve katma değeri yüksek, daha fazla gelir getirici ürünlere yönelmek istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Bakan Karaismailoğlu Muğla’ya geliyor

Samsun Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:09
Öğle
12:46
İkindi
16:44
Akşam
20:12
Yatsı
21:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

Doğurduğu bebeği annesiyle birlikte çöpe attı

Doğurduğu bebeği annesiyle birlikte çöpe attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.