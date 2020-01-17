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  4. Çarşamba halinde yangın

Çarşamba halinde yangın

SAMSUN HABERLERİ  | 17.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kapalı Sebze-Meyve Halinde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.Olay, Çarşamba ilçesi Kapalı Sebze-Meyve Halinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kapalı Sebze-Meyve Halinde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Olay, Çarşamba ilçesi Kapalı Sebze-Meyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sebze-Meyve Halindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahalede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, muhtemel bir tehlikeyi büyümeden engelledi. Yangın sonucu iş yerinde maddi zarar meydana geldi.
Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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