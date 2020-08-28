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Çarşambaspor kamp yolcusu

SAMSUN HABERLERİ  | 28.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.

Çarşambaspor kamp yolcusu

TFF 3.Lig 3. Grup takımı Çarşambaspor, Afyon’da 14 günlük kamp programına giriyor.
Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Çarşambaspor’da 14 günlük kamp programı başlayacak. 29 Ağustos günü karayolu ile Afyon’a gidecek olan Çarşambaspor kafilesinin 14 günlük bir kamp süreci içerisinde olacağı açıklandı.
Kamp öncesi değerlendirmelerde bulunan Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, “14 günlük bir kamp sürecimiz olacak. Takımı bu kamp sürecinde hazır hale gelmesi için mücadele edeceğiz. En kısa sürede lige hazır bir şekilde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Kamp döneminde eksik gördüğümüz bölgelerde nokta transferlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

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