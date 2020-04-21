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Çarşı esnafına maske dağıtıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi tarafından üretilen maskeler her kesime ulaştırılmaya devam ediyor.Korona virüse karşı savaşını sürdüren Adıyaman Belediyesi, çarşı esnafına maske dağıttı.Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri tek tek girdikleri işyeri çalışanlarına dağıtan ekipler, daha öncede birçok meslek grubuna maskeleri ulaştırmıştı.Maskeleri alan esnaf ve vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çarşı esnafına maske dağıtıldı

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi tarafından üretilen maskeler her kesime ulaştırılmaya devam ediyor.
Korona virüse karşı savaşını sürdüren Adıyaman Belediyesi, çarşı esnafına maske dağıttı.
Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeleri tek tek girdikleri işyeri çalışanlarına dağıtan ekipler, daha öncede birçok meslek grubuna maskeleri ulaştırmıştı.
Maskeleri alan esnaf ve vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çarşı esnafına maske dağıtıldı

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