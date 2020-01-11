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  4. Çarşı kanat drone ile servis yapıyor

Çarşı kanat drone ile servis yapıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş’ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan “pilot murat” lakaplı lokanta sahibi Murat Gariboğlu, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu.

Çarşı kanat drone ile servis yapıyor

İstanbul Beşiktaş’ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan “pilot murat” lakaplı lokanta sahibi Murat Gariboğlu, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren lokantada soğuk havada çorba siparişi veren müşterilerine drone ile servis yapmaya başladı.
2017 yılında Beşiktaş’ta bir lokanta açan Gariboğlu, Almanya’da gurbetçilik yapan ancak istediği lezzetleri bulamayınca Türkiye’ye kesin dönüş yapan dedesinin miras bıraktığı tariflerle çorba yapıyor. Osmanlı döneminden kalma 15 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Garipoğlu, servis ağına drone da katarak teknolojiye ayak uyduruyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Gariboğlu, soğuk havada çorba siparişlerini müşteriye drone ile gönderiyor.
2017 yılında faaliyete başladıklarını, siparişlerin bazen geç gittiği zaman müşterilerden şikayet alınması üzerine teknolojiyi de kullanarak drone ile çorba servisi yaptıklarını söyleyen Murat Garipoğlu, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Beşiktaş’ta ve komşu ilçelerimize drone ile çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem daha çabuk ve sıcak gidiyor” ifadelerini kullandı.

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