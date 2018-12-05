Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor? Ve o ilginç fikri aşama aşama kaydediyor. İşte o kareler.

Sadece bir limon ve çiviyle yaptığı şeye şaşıracaksınız

Rus mühendisin limonla yaptığı şeye çok şaşıracaksınız.

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

İşte bu şekilde...

Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.

Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.

İşte şimdi son aşamaya geldik.

Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşça kağıt parçasına yaklaştırıyor.

İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama...

Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor!

İşte o inanılmaz görüntüler...

Kıvılcımla başlıyor...

Ateşe dönüşüyor...

Büyüyor...

Ve işte sonuç!