Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor? Ve o ilginç fikri aşama aşama kaydediyor. İşte o kareler.
Sadece bir limon ve çiviyle yaptığı şeye şaşıracaksınız
Rus mühendisin limonla yaptığı şeye çok şaşıracaksınız.
Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.
Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.
Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.
Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.
İşte şimdi son aşamaya geldik.
Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşça kağıt parçasına yaklaştırıyor.
İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama...
Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor!
İşte o inanılmaz görüntüler...
YouTube üzerinden paylaşılan bu görüntüler 25 milyondan fazla kez izlendi.
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