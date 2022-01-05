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Cartagena - Valencia maçında hakemden tarihi karar! Penaltıyı öyle bir şekilde iptal etti ki...

05.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası'nda oynanan Cartagena - Valencia mücadelesinin ilk yarısının sonunda hakemden ilginç karar geldi. Maçın hakemi kullanılan serbest vuruşun ardından meydana gelen penaltıyı vermek yerine maçı bitirdi. Pozisyonun kesinlikle penaltı olduğunu gören hakem bir an düdüğünü çalmak için harekete geçti fakat daha sonra saatine bakan hakem ilk yarıyı bitirdi. Maçın spikerinin de şaşırıp kahkaha attığı bu olaydan sonra ortalık adeta savaş alalına döndü.

Cartagena - Valencia maçında hakemden tarihi karar! Penaltıyı öyle bir şekilde iptal etti ki...

İspanya'da yaşanan hakem olayı sosyal medyaya damga vurdu. Cartagena ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası maçında ilginç bir olay meydana geldi. Karar sonrası Cartagena oyuncuları hakeme yoğun itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Maçı anlatan spiker de hakemin kararına çok şaşırdı ve kahkaha attı.

NET PENALTIYI İPTAL ETTİ

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Cartagena ile Valencia'nın karşı karşıya geldiği maçta karşılaşmanın 45'inci dakikasında ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi Cartagena'nın kullandığı korner vuruşunda topa vurmak için hareketlenen futbolcuya Valencia'lı oyuncudan sert bir müdahale geldi. Aldığı darbeyle yere yığılan Cartagena futbolcusu yerden kalkamadı. Maçın hakemi bu olayın ardından bir an duraksadı ve penaltı vermek için harekete geçti... Daha sonrasında saatine bakan hakem maçın ilk yarısını bitirdi.

SAHA KARIŞTI

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İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından çılgına dönen Cartagena futbolcuları hakemin üzerine yürüdü. Verilen karara sadece ev sahibi değil Valencia'lı futbolcular da şaştı. Araya girmeye çalışan Valencia'lı futbolcular ev sahibi takımındaki isimleri sakinleştirmeye çalıştı. Saha sakinleştikten sonra iki takımın futbolcuları ve hakemler devre arası için soyunma odasına gitti.

(Görüntüler Tivibu SPOR'dan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Valencia
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