Cartagena - Valencia maçında hakemden tarihi karar! Penaltıyı öyle bir şekilde iptal etti ki...

İspanya'da yaşanan hakem olayı sosyal medyaya damga vurdu. Cartagena ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası maçında ilginç bir olay meydana geldi. Karar sonrası Cartagena oyuncuları hakeme yoğun itirazlarda bulundu ama sonuç değişmedi. Maçı anlatan spiker de hakemin kararına çok şaşırdı ve kahkaha attı.

NET PENALTIYI İPTAL ETTİ

Cartagena ile Valencia'nın karşı karşıya geldiği maçta karşılaşmanın 45'inci dakikasında ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi Cartagena'nın kullandığı korner vuruşunda topa vurmak için hareketlenen futbolcuya Valencia'lı oyuncudan sert bir müdahale geldi. Aldığı darbeyle yere yığılan Cartagena futbolcusu yerden kalkamadı. Maçın hakemi bu olayın ardından bir an duraksadı ve penaltı vermek için harekete geçti... Daha sonrasında saatine bakan hakem maçın ilk yarısını bitirdi.

SAHA KARIŞTI

İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından çılgına dönen Cartagena futbolcuları hakemin üzerine yürüdü. Verilen karara sadece ev sahibi değil Valencia'lı futbolcular da şaştı. Araya girmeye çalışan Valencia'lı futbolcular ev sahibi takımındaki isimleri sakinleştirmeye çalıştı. Saha sakinleştikten sonra iki takımın futbolcuları ve hakemler devre arası için soyunma odasına gitti.

(Görüntüler Tivibu SPOR'dan alınmıştır.)



