CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'nın verdiği cezaya yapılan itiraz reddedildi

UEFA, vadesi gelmiş borçlarını ödemeyen Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ini kesme kararı almıştı. Siyah-Beyazlılar bu karara itiraz etmiş ve konuyu CAS'a taşımıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15’lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS’a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. CAS, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddetti.

30 HAZİRAN'A KADAR ÖDEME YAPILMAZSA...

Buna göre Beşiktaş, 2 gün içinde söz konusu ödemeyi yapmaması halinde 3 milyon euroluk Avrupa geliri kesilecek. (İHA)



