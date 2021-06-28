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CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'nın verdiği cezaya yapılan itiraz reddedildi

28.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, vadesi gelmiş olan borçlarını ödememesi sebebiyle Beşiktaş'ın gelecek sezon elde edeceği Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ini keseceğini açıklamış ardından Siyah-Beyazlılar konuyu CAS'a taşımıştı. CAS kararını verdi ve Beşiktaş'ın itirazını reddetti. İşte detaylar…

CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'nın verdiği cezaya yapılan itiraz reddedildi

UEFA, vadesi gelmiş borçlarını ödemeyen Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ini kesme kararı almıştı. Siyah-Beyazlılar bu karara itiraz etmiş ve konuyu CAS'a taşımıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15’lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS’a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. CAS, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddetti.

30 HAZİRAN'A KADAR ÖDEME YAPILMAZSA...

Buna göre Beşiktaş, 2 gün içinde söz konusu ödemeyi yapmaması halinde 3 milyon euroluk Avrupa geliri kesilecek. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ceza Beşiktaş Futbol Kulübü
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