SPOR

CAS'tan Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray Kulübünün, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

CAS'tan Galatasaray açıklaması!

CAS'tan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 15 Ekim 2018'de yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik başvurusunun incelendiği ve talebin kabul edildiği kaydedildi.

UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de bugün yaptığı açıklamada, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini ifade etmişti.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
''Biz neden Benfica gibi yapamıyoruz?''''Biz neden Benfica gibi yapamıyoruz?''
Luyindama haftanın 11'indeLuyindama haftanın 11'inde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cas Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

Şenol Güneş için tarih verildi

Şenol Güneş için tarih verildi

Beşiktaş maçı öncesi çifte şok

Beşiktaş maçı öncesi çifte şok

Dünya futbolunu sarsacak takas!

Dünya futbolunu sarsacak takas!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

G.Saray'dan yeni transfere ret

G.Saray'dan yeni transfere ret

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yırttınız hadi yine iyisiniz.
fetö iş başında
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CAS'tan Galatasaray açıklaması!

CAS'tan Galatasaray açıklaması!

Muhsin Ertuğral'dan Galatasaray-Benfica maçı yorumu

''Biz neden Benfica gibi yapamıyoruz?''

Christian Luyindama haftanın 11'inde

Luyindama haftanın 11'inde

CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

Fatih Terim'den penaltı açıklaması

Fatih Terim'den penaltı açıklaması!

Marcao ve Muslera'dan penaltı isyanı

Marcao ve Muslera'dan penaltı isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.