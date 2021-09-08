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Casper Excalibur G911 satışa çıktı

08.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı olan FPS değerlerini rahatlıkla sunuyor

İSTANBUL (AA) - Intel ve NVIDIA'nın hem yeni hem de en üst seviye işlemci ve ekran kartı modellerine sahip olan Casper Excalibur G911 satışa çıktı.

Casper açıklamasına göre, Excalibur G911, profesyonellere ihtiyaçları olan performansı sunuyor.

Her oyunda kazanmak ya da her işte başarılı sonuçlara ulaşmak için bilgisayar kullanımında duyulan en temel ihtiyacı yüksek performans oluşturuyor. Bu amaçla her yeni ürününde ihtiyacın ötesinde çözümler sunmayı başarabilen Casper, 8 çekirdekli 11. Nesil Intel Core i9-11980HK işlemciye ve NVIDIA'nın RTX3080 16GB en üst seviye ekran kartına sahip olan Excalibur G911'i satışa sundu. Kullanıcılar, Excalibur G911'i dilediği gibi konfigüre edebiliyor.

Excalibur G911, "core gamerler" ve mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime de hitap edebilen özellikleriyle görücüye çıktı. En yüksek performansa sahip işlemci olan 11. Nesil Intel Core i9-11980HK modelini barındıran G911, aynı zamanda mobil platformlardaki en yüksek ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX3080 16GB'ye de sahip bulunuyor. 16.0" ile Türkiye pazarında pek olmayan yeni bir ekran boyutunu kullanıcılarına sunan Casper Excalibur, WQHD 2.5K 165HZ 500NIT yüzde 100 sRGB ekranı ile bir ekran da olabilecek tüm üst seviye detayları ve özellikleri içerisinde barındırıyor.

Excalibur G911, 165HZ ekran yenileme hızı ile tüm oyuncuların ihtiyacı olan FPS değerlerini rahatlıkla sunuyor. 500NIT yüzde 100 sRGB ekran parlaklık detaylarıyla G911, oyunlarda daha gerçekçi görüntüler elde etmenin yanı sıra mimarlık, tasarım, grafik gibi alanlarda da ultra net ve aynı zamanda ultra canlı ve doğru renkleri veriyor. Dünyanın en iyi ekran kartı, işlemcisi ve benzeri özellikleri barındırmasına rağmen beklenilenin aksine 27mm inceliğe sahip olan G911, neredeyse standart oyuncu bilgisayarı inceliklerinde olup kullanıcıya dünyanın en üst performanslarından birini 2,5 kilogram hafifliği ile kolay taşınabilir şekilde her an yaşatıyor.

- Sıcak-soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor

Metal tasarım sayesinde hem daha ince hem de daha şık duran G911, akıllı turbo termal fanlarla birlikte çok yüksek performanslı ekran kartı ve işlemci barındırmasına rağmen sıcak-soğuk hava sirkülasyonunu çok hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcılara anlık takılma ve kapanmaları yaşatmıyor. 3 bölgeye ayrılmış 65.026 tane farklı renk veren ve birbirinden farklı yanma modu sunan RGB klavyesi ile her an kişiselleştirilmiş aydınlatmayı da sunabilen G911, Dolby Digital ses sistemiyle de kaliteli ve berrak ses, müzik deneyimini sunuyor. Ayrıca bulunduğu alandaki tüm bağlantıları denetleyerek en yüksek güçteki internete bağlanmayı sağlayan KILLER AX1675 wireless ile de rakiplerinden ayrışıyor.

Bütçeye ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen ve ücretsiz ömür boyu fan bakımını da sunan Casper Excalibur G911'e "https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-g911" linkinden ulaşılabiliyor.

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