Casper üniversite öğrencilerine teknolojik bir kariyer imkanı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerine Casper Elçilik Programı ile "teknoloji elçisi" olma fırsatını tanıyan Casper, okurken çalışmanın ve teknolojik bir kariyerin yolunu açıyor.

Casper'den yapılan açıklamaya göre, şirkette "teknoloji elçisi" olarak kariyer hayatına başlayacakları Casper Elçilik Programı’nın ilk adımında öğrenciler, teknoloji mağazalarında part-time teknoloji danışmanlığında bulunacak ve satış ile ilgilenecekler.

Casper, teknoloji elçiliği kariyeri için sadece 2 kriteri ön plana çıkarıyor. Teknolojiye meraklı olmak ve üniversite öğrencisi olmak, Casper’da teknolojik kariyerin başlangıcı için yeterli görülüyor. Haftada 3 veya 4 gün çalışabilecek öğrenciler Türkiye’nin en önemli teknoloji mağazalarından MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’da Casper’ın elçisi olup, ilk günden aldığı sorumluluklarla kendini geliştirme ve öğrenme imkanına, açık iletişim, çok boyutlu liderlik ve takım çalışmasına önem veren bir ekiple bilişim sektörünün geleceğini şekillendirme fırsatını bulacak.

