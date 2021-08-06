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Casper'dan iş hayatında verimliliği artıracak kurumsal çözümler

06.08.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz şekilde sürdürülebilmesi adına kurumların yanında olan Casper, ihtiyaçlara en uygun teknolojileri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Uzman mühendisleri, yeni nesil bilgisayarları, yerinde üretim imkanı, lojistik ve teknik servis hizmetleriyle kurumsal çözümler sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, iş ortakları için çalışma hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasına göre, günümüzde kurumların faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri için güçlü bir teknolojik ve dijital altyapıya sahip olmaları önem taşıyor. "Casper İş Çözümleri" ile kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreten Casper; hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmetleri ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekliyor.

Özellikle kurumların her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde ürünleriyle kullanıcıların yanında olmayı hedefleyen Casper, evden çalışanların sorunlarını gidermek ve verimliliğini artırmak üzere de hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Laptop, masaüstü ya da sunucu gibi çeşitli ihtiyaçlara sahip olan kurumlar, her beklentiye uygun üretilen Casper ürünleriyle verimliliklerini artırıyor. Finanstan perakendeye, sağlıktan eğitime kadar her sektöre uygun iş çözümleri sunan Casper, iş ortaklarının hedeflerine ulaşması için destek almalarını kolaylaştırırken yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine katkıda bulunuyor. 7 farklı ilde 21 bölge servisi ve hızlı teslimat seçenekleri sunan Casper, iş çözümleri ile kurumların verimliliğini artırmak için destek veriyor.

- İhtiyaçlara en uygun teknolojiler

"Son Teknoloji" kavramını ele alan üretim felsefesi ile 34 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, mühendisleri ve tüm çalışanları ile kurumların ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına en iyi kalitede hizmet vermek için çalışıyor. Alanında uzman mühendisler tarafından titizlikle geliştirilen ürünler üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında sağlamlık, performans, hız, dayanıklılık testlerinden geçiyor.

Kurumların yıllardan beri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik modeller geliştiren Casper, Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleriyle tüm cihazlar için aynı kalite ve hızda teknik destek hizmeti sunarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Tüm bu hizmetler aracılığıyla kullanıcılar evden veya işyerinden çıkmadan tüm cihazlarını kargo veya kurye aracılığı ile teknik servise ulaştırabilirken, ürünler Casper Merkez Servisi'ne ulaştığı andan itibaren bir gün içerisinde en uygun çözüme kavuşturulabiliyor.

İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına kurumların yanında olan Casper, ihtiyaçlara en uygun teknolojileri sunuyor. VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamına sahip Casper'ın kurumsal ürünlerini incelemek isteyenler "https://www.casper.com.tr/kurumsal-cozumler/is" adresinden teknik servisler ve ürünler hakkındaki bütün bilgilere erişebiliyor.

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