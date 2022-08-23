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  4. Casper’ın yeni iş bilgisayarı Nirvana M400 satışa çıktı

Casper’ın yeni iş bilgisayarı Nirvana M400 satışa çıktı

23.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nirvana M400 mini PC, kompakt ve şık bir tasarımla buluşturduğu en güncel teknolojiyi ortalama yüzde 89 enerji verimliliğiyle kurumların hizmetine sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’sine kurumsal çözümler sunan Casper, yeni satışa sunduğu Nirvana M400 iş bilgisayarıyla işletmelerin ihtiyacı olan tüm gereksinimleri bir arada karşılıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, kurumların ihtiyacını yanıtsız bırakmayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, günün dünyasının yeni iş yapış şekillerine yönelik verimliliği artırmak ve süreç yönetimi adına ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri sunmak için yeni Nirvana M400’ü Kurumsal Çözümler çatısı altında işletmelere ulaştırıyor.

Güçlü performansı desktop ve mobil platformdaki 10. ve 11. Nesil Intel işlemci serileriyle sağlayan yeni Nirvana M400 mini PC, kompakt ve şık bir tasarımla buluşturduğu en güncel teknolojiyi de ortalama yüzde 89 enerji verimliliğiyle kurumlara sunuyor.

Aynı zamanda kurumların ihtiyacı olan tüm donanımların kompakt bir tasarımla sunulduğu Nirvana M400 ile iş performansından ödün vermeden alan tasarrufu sağlanırken kullanıcılar Nirvana M400’ü dilediklerinde monitör arkasına monte ederek de kullanabiliyor.

- Nirvana M400 ile yüksek verimlilik dönemi

Kurumların en öncelikli gereksinimleri dahil tüm detayları titizlikle çalışılıp üretilen Nirvana M400 mini PC bilgisayarın anakartı Casper tarafından işletmelere özel olarak maksimum performansı sunacak şekilde tasarlanıyor. İşletmelerin tüm verilerinin Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 ile koruma altına alındığı Nirvana M400’de, Type-C ve USB 3.0 portu ile hızlı ve kaliteli veri aktarımı sağlanıyorken aynı zamanda 2 RAM slotu sayesinde de maksimum 64GB RAM desteğiyle profesyonel işlerde aynı anda birçok programın kesintisiz kullanım fırsatı kurumlara sunuluyor.

Ergonomik aksesuarları, IT ekiplerinin işini kolaylaştıran hızlı bakıma uygun tasarımı ve her iki farklı işlemci platformunun sunacağı performansa ve soğutma ihtiyacına göre farklı tasarlanan özel üretim mobil / desktop fanlı soğutma sistemleri ile her an güçlü iş performansı işletmelerin elinin altında oluyor.

- İşletmelere Casper güvencesi ve düşük enerji tüketimi fırsatı

Güçlü donanımları ve kompakt tasarımı ile uzun yıllar kullanılabilecek teknolojiye ve dayanıklılığa sahip Nirvana M400 mini bilgisayarlar, 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ile Casper güvencesi altında tutuluyor.

Ortalama yüzde 89 enerji verimliliğiyle de rakiplerine göre daha az güç tüketimi yaparak daha fazla enerji tasarrufu sağlayan Casper Nirvana M400, uluslararası standartlara göre gerekli testlerin hepsinden geçip sahip olduğu Energy Star sertifikası ile minimal enerji tüketimi sağlayarak kurumlara daha düşük bütçeli elektrik tüketimini de sunuyor. Yeni Casper Nirvana M400 iş bilgisayarlarına https://www.casper.com.tr/mini-pc/casper-nirvana-m400 linkinden ulaşılabiliyor.

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