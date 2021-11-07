İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası "Gençler/Junior" ve "İki çeker" şampiyonu oldu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, tek bir yarış olarak düzenlenen Avrupa Ralli Kupası finaline "mutlak zafer" parolasıyla çıktı.

Eylül ayında Sırbistan Rallisi'nde "Gençler Klasmanı"nı kazanarak "Balkan Gençler Şampiyonluğu" unvanını Türkiye'ye armağan eden Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası büyük finalinde genç pilotu Ali Türkkan, deneyimli co-pilotu Onur Vatansever'in desteği ve performansıyla çok zorlu şartlarda gerçekleşen rallide "Gençler/Junior" ve "İki çeker" sınıfında Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi oldu. Ali Türkkan, bu başarısıyla Ford Fiesta Rally4 ile ralli tarihinde Türkiye'ye "Gençler" sınıfında ilk ve tek Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

Sezon boyunca Avrupa'daki 7 farklı bölge şampiyonasının (Alpler, Kelt, İberya, Orta Avrupa, Balkan, Baltık, Benelüks) ilk 10'a giren pilotlarının katılmaya hak kazandığı Avrupa Ralli Kupası finalinde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen, eski maden ocaklarındaki benzersiz toprak zeminli birbirinden zorlu etaplarda koşulan ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye'de Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan etti.

Mücadelenin en üst seviyede gerçekleştiği Avrupa Ralli Kupası finali aynı zamanda lokal ralli organizasyonuna da ev sahipliği yaparken, bu yıl yarışa toplam 83 ekip katıldı.

Oldukça soğuk ve yağmurlu hava şartlarında geçen, toplam 169 kilometrelik 12 etap özel etaptan oluşan Avrupa Ralli Kupası finalinde ilk gün son etabın hemen başında büyük bir şanssızlık yaşayan Castrol Ford Team Türkiye ekibi, zorlu parkur şartlarından ötürü ve yarış içerisinde birçok ekibin de yaşadıklarına benzer şekilde otomobillerinin ön aksının kırılmasına rağmen deneyimli teknik ekibin olağanüstü performansı sayesinde yarışa geri dönmeyi başardı.

Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, onarım için girdikleri servisten ekip çalışması sayesinde çıkarak ertesi gün mücadeleye kaldıkları yerden devam etti.

İkinci gün hava şartlarının daha da kötüleşmesi yanında kırıcı ve zorlayıcı etaplarda birçok aracın kaza yaparak yarış dışı kaldığı rallide istikrarlı şekilde etapları hedeflenen şekilde geçerek yarışı başarılı şekilde tamamlayan Ali Türkkan, "Gençler" kategorisinde Türkiye'ye şimdiye kadar ki en büyük başarılı sonucu getirerek kategorisinde ilk ve tek Avrupa şampiyonu oldu.

Ali Türkkan'ın uluslararası başarılara sahip deneyimli co-pilot'u Onur Vatansever de söz konusu yarışta Avrupa Ralli Kupası "İki çeker co-pilotlar şampiyonu" olarak kariyerini yine bir Avrupa zaferi ile taçlandırdı.

Verilen bilgiye göre, Castrol Ford Team Türkiye, son 20 yıldır Türkiye'de motor sporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olarak, Türkiye'ye birçok önemli başarı kazandırdı. Takımlar; markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu gibi birçok ilki Türkiye'ye kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 2015 yılında Murat Bostancı'nın Avrupa Ralli Kupası Şampiyonluğu sonrası yine aynı kupada "Gençler" kategorisinde elde ettiği bu başarısıyla Türkiye'ye motor sporlarında tarihi bir başarı daha kazandırdı.

