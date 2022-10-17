Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nin de markalar birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan ve 15-16 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen 31. Ege Rallisi'nin markalar birincisi oldu.

Ford Otosan açıklamasına göre, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olan 31. Ege Rallisi, İzmir-Seferihisar’da gerçekleşti. 116 km’si özel etap olmak üzere toplam 283 km uzunluğunda, asfalt zeminde koşulan yarışta mücadele üst seviyedeydi.

Klasik ralli otomobillerinin mücadele ettiği Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyonda, Castrol Ford Team Türkiye ekibi tam kadro yarıştı. Rallide, Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotu Ümit Can Özdemir ile Batuhan Memişyazıcı, genel klasmanda ilk 3’te yer aldı.

Castrol Ford Team Türkiye’den Burak Başlık ve Bahadır Özcan, 2022 Türkiye Ralli 2 Çeker şampiyonluğunu, sezonun son yarışı öncesi matematiksel olarak garantiledi. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, genç pilotlar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı elde etti.

62 otomobil ve 124 sporcunun katıldığı rallinin Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası klasmanında, sezon başından beri liderliğini koruyan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Hakan Gürel ile Çağatay Kolaylı, İzmir’den de genel klasman ve Kategori 2 birincisi olarak ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Castrol Ford Team Türkiye’den Levent Şapçılar ile Deniz Gümüş ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup’ta heyecan Ege Rallisi ile devam etti. Kupanın Ege Rallisi ayağını, Castrol Ford Team Türkiye’den Serhan Türkkan ile Koray Akgün ilk sırada tamamladı.

İkinciliği Burak Başlık ile Bahadır Özcan, üçüncülüğü Efe Ünver ile Bahadır Gücenmez elde etti. Fiesta R5 ile zirve mücadelesi veren genç pilotumuz Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ise son bölümde yarış dışı kalarak Ege Rallisi’nden puansız döndü.

Türk ralli efsanesi Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den itibaren yeni formatıyla başlatılan ve Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirmeye devam ediyor.

Yüksek bir rekabet ortamı sunan Fiesta Rally Cup’ın bir sonraki ayağı 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek ve İstanbul Rallisi çatısı altında gerçekleştirilecek.

