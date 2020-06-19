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Çat Belediyesi’nde Sekmen gündemi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.Başkan Sekmen’in makamında gerçekleşen görüşme öncesinde de Sekmen Çat’ı ziyaret etmiş ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmişti.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.
Başkan Sekmen’in makamında gerçekleşen görüşme öncesinde de Sekmen Çat’ı ziyaret etmiş ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmişti. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ilçede konuk etmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Başkanımızla aynı gün içerisinde iki kez bir araya gelmek bizim için ayrıcalık oldu. Hem ilçemize gösterdiği yakın ilgi ve hem de makamında sergilediği konukseverlikten ziyadesiyle hoşnut kaldık” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önceki gün Çat ilçesini ziyaret etmiş ve ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye meclis üyeleriyle de bir araya gelmişti. Başkan Melik Yaşar, burada yaptığı değerlendirmede ilçenin çehresini baştan sona değiştirmeye kararlı olduklarını ve bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in liderliğinde gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Başkan Sekmen de, Melik Yaşar’ın makamında bir araya geldiği mahalle muhtarları ve meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmuş, talep ve beklentilerini dinlemişti.
Öte yandan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da, beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Sekmen’in makamında gerçekleşen görüşmede Çat ilçesinde yapılması planlanan çalışmalar için yol haritası hazırlanırken, karşılıklı görüş alışverişine burada da devam edildi. Başkan Melik Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, şehrin yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişim sürecinin mimarı olduğunu belirterek, “Sayın başkanımızın bizim arkamızda olduğunu bilmek bile bizlere büyük bir güç veriyor. Yakın ilgilerinden dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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