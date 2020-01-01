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  4. Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirilerek Elsan Enerjiye satılan termik santrali denetledi.

2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çatalağzı Kilimli Termik Santral Zonguldak

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