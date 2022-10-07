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Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı

07.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı

Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çatalca'da demir çubuk yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

O-6 yolundan Büyükçekmece istikametine giden Necati Akyol yönetimindeki 55 RG 933 plakalı demir çubuk yüklü tır, Muratbey Merkez Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada tır şoförü, devrilen araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Akyol, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından O-6 yolunda trafik kontrollü verilmeye başlandı.

Çatalca'da devrilen tırın şoförü yaralandı

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trafik kazası Çatalca tır kazası

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