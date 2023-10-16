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Çatalca’da kömür jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı

16.10.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Çatalca’da 4 bin metrekare alan üzerine kurulu kömür jeli üretimi yapan tek katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalca’da kömür jeli üretimi yapan fabrika alev alev yandı

Yaklaşık 3 saat alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ölü ve yaralının olmadığı yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çatalca Ormanlı Mahallesi 1010 Sokak üzerinde bulunan kömür jeli üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 bin metrekare alan üzerine kurulu kömür jeli üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İçerisinde kimyasal maddelerin olduğu fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale etti.
Fabrikanın çatısı çöktü
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken fabrikanın çatısında kısmi çökmeler meydana geldi. İş makinelerinin de kullanıldığı yangında fabrika yaklaşık 3 saat alevler içinde yandı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken çatısı çöken fabrika kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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