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Çatalca'da palet yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

25.05.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca'da palet yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da palet yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakıl Yolu'nda seyreden palet yüklü kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyonda hasar meydana geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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