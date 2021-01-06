Çataloluk Avlağa arasındaki bağlantı köprüsü tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle Develi Yukarı Künye ile Avlağa arasındaki bağlantı yolunun düzenleme çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler Çataloluk Avlağa arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün işlevini kaybetmesinden dolayı köprüyü yeniden yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdiler.

Çalışmaya verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Mevsim şartlarının elverdiği ölçüde gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



