Cavaliers 117 - 108 Houston Rockets

Collin Sexton'ın 29, Jordan Clarkson'ın 20 sayı attığı Cavaliers'ta Tristan Thompson 16 sayı, 20 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile tamamladı.
Sezonun 9. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta James Harden'ın 40 sayı, 13 asist, 4 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Eric Gordon 28, Clint Capela 12 sayı buldu.
DURANT'TEN 44 SAYI
Son şampiyon Golden State Warriors, evinde Sacramento Kings'i 117-116 yendi. Bu sezon 12. galibiyetini alan Warriors'ta Kevin Durant 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, 2 blokla oynadı. Bitime 5 saniye kala takımına galibiyeti getiren basketi atan Klay Thompson, 31 sayı üretti.
Kings'te Buddy Hield'ın 28, Marvin Bagley'nin 20 sayısı sezonun 9. mağlubiyetini engelleyemedi.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 117-108
Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 124-114
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 111-96
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 98-105
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 113-104
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 135-129
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 117-116
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