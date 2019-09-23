Dev maç öncesi G.Saray'a kötü haber!

1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray'a Fransız ekibinden kötü haber geldi.

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Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, PSG'nin yıldız oyuncuları Icardi, Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'nin son durumları hakkında bilgi verdi.

Gazetenin haberine göre Kylian Mbappe, PSG'nin Reims ile hafta içi oynayacağı maçta 11'deki yerini alacak. Edinson Cavani ise, hafta sonu oynanacak Bordeaux maçıyla birlikte kadroya geri dönecek.

Sezon başında Inter'den kiralanan forvet Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı ancak Galatasaray'a karşı oynamasının zor olduğu belirtildi.

Fransız ekibinin bir diğer süper yıldızı Neymar ise cezası sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.