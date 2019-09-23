SPOR

Dev maç öncesi G.Saray'a kötü haber!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 23.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüleri Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanacak grup maçının kadrosunda yer alıp alamayacakları büyük merak konusuydu. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten üç santrforun son durumuyla ilgili gündem yaratan bir haber geldi.

1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray'a Fransız ekibinden kötü haber geldi.

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Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe, PSG'nin yıldız oyuncuları Icardi, Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'nin son durumları hakkında bilgi verdi.

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Gazetenin haberine göre Kylian Mbappe, PSG'nin Reims ile hafta içi oynayacağı maçta 11'deki yerini alacak. Edinson Cavani ise, hafta sonu oynanacak Bordeaux maçıyla birlikte kadroya geri dönecek.

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Sezon başında Inter'den kiralanan forvet Mauro Icardi'nin ciddi bir sakatlığı olmadığı ancak Galatasaray'a karşı oynamasının zor olduğu belirtildi.

Fransız ekibinin bir diğer süper yıldızı Neymar ise cezası sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
psg edinson cavani Kylian Mbappe neymar Mauro Icardi

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