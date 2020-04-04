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Çavdarhisar’da gıda satan iş yerleri denetlendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgınına karşı halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, manav ve marketlere yönelik denetimler yapıldığı bildirildi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Zabıta ekiplerimiz, bakkal, büfe, manav ve marketlerde satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını, ürünlerin fiyat kontrellerini yaparak işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgınına karşı halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, manav ve marketlere yönelik denetimler yapıldığı bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Zabıta ekiplerimiz, bakkal, büfe, manav ve marketlerde satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını, ürünlerin fiyat kontrellerini yaparak işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak, Korona virüs Covid-19 salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kontrellerimiz araklıksız devam edecek’’ diye konuştu.

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