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Çavdarhisar’da Korona virüs denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe pazarında, Kaymakam Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.İlçede sosyal hayatta önemli yer tutan ve çarşamba günleri kurulan halk pazarında sıkı denetim yapıldığını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Pazar yerimizin ana girişlerini araç girişlerine kapatarak, vatandaşlarımızın sosyal mesafe alanlarının daraltılmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe pazarında, Kaymakam Armağan Yazıcı, Belediye Başkanı Halil Başer ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İlçede sosyal hayatta önemli yer tutan ve çarşamba günleri kurulan halk pazarında sıkı denetim yapıldığını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Pazar yerimizin ana girişlerini araç girişlerine kapatarak, vatandaşlarımızın sosyal mesafe alanlarının daraltılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Pazara gelen vatandaşlarımıza ve esnafımıza salgın konusunda uymaları gereken; maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Görevlendirilen kolluk personeli, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz ve zabıta kuvvetlerimizle; pazar esnafı ve vatandaşlarımızın kurallara uyup uyulmadığının denetimi, kalabalık oluşturabilecek ve pazar alanı içerisinde bulunan kafe, lokal ve kıraathanelerin sürekli denetimi gerçekleştirildi’’ ifadelerini kullandı.

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