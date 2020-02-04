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Çavdarhisar’da ’Öğreterek öğreniyorum’ projesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu’nda akran rehberliği uygulaması kapsamında ’Öğreterek öğreniyorum’ projesi başlatıldığı bildirildi.Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda liseye giriş sınavına hazırlanan 8.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu’nda akran rehberliği uygulaması kapsamında ’Öğreterek öğreniyorum’ projesi başlatıldığı bildirildi.
Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Okulumuzda liseye giriş sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimizin daha kolay öğrenmelerini sağlamak, öğrendiklerini pekiştirmek ve beraber başarılı olmalarının sağlamak amacıyla "Öğreterek Öğreniyorum Projesi" başlatıldı. Bu kapsamda öğrencilerimiz 4 er kişilik gruplara ayrılarak grup liderinin kontrolünde birbirlerine iyi bildikleri konuları anlatarak daha iyi ve kalıcı bir öğrenme sağladılar. Grup içinde hiç kimsenin anlamadığı konu olduğunda öğretmenerinden yardım isteyerek konuyu daha iyi anlamaları sağlandı. Bu sayede öğretmenlerimiz öğrencilerimize daha fazla zaman ayırıp onlarla daha çok soru çözme imkanı buldu. Yaptığımız denem sınavlarıyla projemizden sonra daha çok öğrencimizin öğrenme ortamına katıldığı, netlerinin gözle görülür bir şekilde arttığı görüldü’’ dedi.

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