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Çavuşoğlu: "PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla mücadele ediyoruz"

10.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çavuşoğlu: "PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla mücadele ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Türkiye'nin "terörden çok çeken bir ülke" olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Adalet ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi yıllardır gözetiyoruz. Bu konular, yurt dışındaki görevimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları temel ilkelerimiz"

Çavuşoğlu, "modern diplomasinin çok katmanlı, paydaşlı ve aktörlü" olduğunun altını çizerek, iş birliği yapılan kurumların farklı bakış açılarının görüşlerini zenginleştirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığının bu kurumların başında geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları" gibi kavramların dış politikanın da temel ilkeleri arasında olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, kapsamlı reformları 20 yıllık süreçte hayata geçirdiklerini belirterek, 2021'den itibaren İnsan Hakları Eylem Planı'nın ve bu kapsamda atılan adımların bu konudaki kararlığının somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

- "Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor"

Adalet Bakanlığıyla yapılan iş birliğiyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakatların önemli bir bölümünün adli konuları içerdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, hassas dış politika konularında Adalet Bakanlığının görüşlerine başvurduklarını ifade ederek, "Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor." dedi.

Adalet Bakanlığıyla Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmaları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Avrupa'da vatandaşlarımıza yönelik artan ayrımcı ve ırkçı uygulamalar konusunda da çalışmalar çok önemli. Yurt dışı teşkilatımızda Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Şu anda 19 misyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcileri, müşavirleri var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlarla çok yakın çalıştıklarını kaydetti.

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