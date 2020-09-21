Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi

Portakallı, havuçlu, tarçınlı keki denediniz ve farklı bir tat mı arıyorsunuz? Misafir sofralarının ve çay saatlerinin yıldızı olacak haşhaşlı kek tarifi kolay yapımıyla da sizi yormaz. Haşhaşlı kekin bir dilimi dahi yüksek besleyici oranı ile oldukça doyurucudur. Ara öğün olarak tüketebileceğiniz bu lezzetli tarifi ister şerbetli isterseniz de şerbetsiz olarak yapabilirsiniz.

Tam ölçülü, puf puf ve doyurucu haşhaşlı kek tarifi şerbetsiz haliyle sık sık tercih edilse de şerbetsiz haşhaşlı keki de deneyerek hafif bir tatlı yapabilirsiniz.

Haşhaşlı Kek Tari̇fi̇ İçi̇n Malzemeler

3 adet yumurta

2 çay bardağı toz şeker

2 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı haşhaş tohumu

2 su bardağı un

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Haşhaşlı Kek Yapımı

Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra üzerine sırayla yağı, yoğurt ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin ve yine karıştırmaya devam edin. Üzerine unu, kabartma tozunu ve haşhaşı ekleyin ve çırpma işlemini sürdürün. Kek karışımını yağladığınız kalıba aktarın. Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak keki bir süre dinlendirin. Kabından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

En Güzel Haşhaşlı Kek Tari̇fi̇ İçi̇n Püf Noktaları

Kekinizin aromasını değiştirmek isterseniz portakal suyunu denemeniz tavsiye edilir. Yan yana gelince mükemmel bir uyum yakalayan haşhaş ve portakal suyu kekinizin tadını değiştirir. Kullandığınız yoğurt miktarını yarım ölçeğe düşürerek, portakal suyunu da azalttığınız ölçek kadar kullanabilirsiniz.

Kekinizin sünger gibi puf puf olmasını isterseniz toz olarak katılan un, kabartma tozu gibi ürünleri eleyebilirsiniz. Bu sayede kekiniz daha kabarık olur.

Yumurta ve şekeri çırptığınız süre de un kadar önemli bir detaydır. Pürüzsüz bir kıvam alan kadar karıştırmayı ihmal etmeyin.