Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi

Portakallı, havuçlu, tarçınlı keki denediniz ve farklı bir tat mı arıyorsunuz? Misafir sofralarının ve çay saatlerinin yıldızı olacak haşhaşlı kek tarifi kolay yapımıyla da sizi yormaz. Haşhaşlı kekin bir dilimi dahi yüksek besleyici oranı ile oldukça doyurucudur. Ara öğün olarak tüketebileceğiniz bu lezzetli tarifi ister şerbetli isterseniz de şerbetsiz olarak yapabilirsiniz.
Tam ölçülü, puf puf ve doyurucu haşhaşlı kek tarifi şerbetsiz haliyle sık sık tercih edilse de şerbetsiz haşhaşlı keki de deneyerek hafif bir tatlı yapabilirsiniz.
Kekinizin aromasını değiştirmek isterseniz portakal suyunu denemeniz tavsiye edilir. Yan yana gelince mükemmel bir uyum yakalayan haşhaş ve portakal suyu kekinizin tadını değiştirir. Kullandığınız yoğurt miktarını yarım ölçeğe düşürerek, portakal suyunu da azalttığınız ölçek kadar kullanabilirsiniz.
Kekinizin sünger gibi puf puf olmasını isterseniz toz olarak katılan un, kabartma tozu gibi ürünleri eleyebilirsiniz. Bu sayede kekiniz daha kabarık olur.
Yumurta ve şekeri çırptığınız süre de un kadar önemli bir detaydır. Pürüzsüz bir kıvam alan kadar karıştırmayı ihmal etmeyin.
Haşhaşın ve haşhaştan yapılan tariflerin sağlık açısından oldukça önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Lezzetinin aromasında saklı olduğu haşhaş tohumu kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, bakır mineralleri içerisinde bulundurur.
Bu mineraller sayesinde oldukça faydalı olan haşhaş tohumunun yağı çıkarıldığında da Omega-3 ve omega-6 yönünden zengindir.
Vücuda ve cilde çok faydası olan haşhaş tohumunun işlenme şekline göre de renkleri oluşur.
Genellikle tariflerde siyah haşhaş ile karşılaşırsa da beyaz haşhaş ile yapılan çörek ve kekler de tadından yenmez bir lezzete sahip. Beyaz haşhaşlı kek tarifi ile siyah haşhaştan yapılan tarifin arasındaki hemen hemen tek fark haşhaşın çeşididir. Yine çok sağlıklı olan ve vücuda çok faydası olan beyaz haşhaşın kalorisi de oldukça düşüktür.
Haşhaşlı kekin birçok farklı versiyonunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Biraz daha hafif bir lezzet olması için yukarıda verilen tarifi evde hemen uygulayabilirsiniz. Ancak eğer şerbetli bir tatlıya ihtiyaç duyuyorsanız kekinizi şerbetli ya da kremalı da yapabilirsiniz. Eğer şerbetli bir kek isterseniz siyah haşhaşlı kek tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
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