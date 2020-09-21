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Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çay ve kahve yanına farklı bir tat arıyorsanız hem doyurucu hem besleyici haşhaşlı keki deneyebilirsiniz. Yumuşak ve puf puf kabaran haşhaşlı kek tarifiyle misafir sofralarına da fark katabilirsiniz.

Çay Saatlerine Farklı Bir Tat: Haşhaşlı Kek Tarifi

Portakallı, havuçlu, tarçınlı keki denediniz ve farklı bir tat mı arıyorsunuz? Misafir sofralarının ve çay saatlerinin yıldızı olacak haşhaşlı kek tarifi kolay yapımıyla da sizi yormaz. Haşhaşlı kekin bir dilimi dahi yüksek besleyici oranı ile oldukça doyurucudur. Ara öğün olarak tüketebileceğiniz bu lezzetli tarifi ister şerbetli isterseniz de şerbetsiz olarak yapabilirsiniz.
Tam ölçülü, puf puf ve doyurucu haşhaşlı kek tarifi şerbetsiz haliyle sık sık tercih edilse de şerbetsiz haşhaşlı keki de deneyerek hafif bir tatlı yapabilirsiniz.

Haşhaşlı Kek Tari̇fi̇ İçi̇n Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 çay bardağı toz şeker
  • 2 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı haşhaş tohumu
  • 2 su bardağı un
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • 1 paket kabartma tozu
    Kek kalıbını yağlamak için:
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Haşhaşlı Kek Yapımı

  1. Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
  2. Daha sonra üzerine sırayla yağı, yoğurt ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin ve yine karıştırmaya devam edin.
  3. Üzerine unu, kabartma tozunu ve haşhaşı ekleyin ve çırpma işlemini sürdürün.
  4. Kek karışımını yağladığınız kalıba aktarın. Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.
  5. Fırından çıkan sıcak keki bir süre dinlendirin. Kabından çıkartın ve dilimleyerek servis yapın.

En Güzel Haşhaşlı Kek Tari̇fi̇ İçi̇n Püf Noktaları

Kekinizin aromasını değiştirmek isterseniz portakal suyunu denemeniz tavsiye edilir. Yan yana gelince mükemmel bir uyum yakalayan haşhaş ve portakal suyu kekinizin tadını değiştirir. Kullandığınız yoğurt miktarını yarım ölçeğe düşürerek, portakal suyunu da azalttığınız ölçek kadar kullanabilirsiniz.

Kekinizin sünger gibi puf puf olmasını isterseniz toz olarak katılan un, kabartma tozu gibi ürünleri eleyebilirsiniz. Bu sayede kekiniz daha kabarık olur.

Yumurta ve şekeri çırptığınız süre de un kadar önemli bir detaydır. Pürüzsüz bir kıvam alan kadar karıştırmayı ihmal etmeyin.

Tatlı ve Tuzluların Vazgeçilmezi Haşhaşın Faydaları

Haşhaşın ve haşhaştan yapılan tariflerin sağlık açısından oldukça önemli olduğu herkes tarafından bilinir. Lezzetinin aromasında saklı olduğu haşhaş tohumu kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, bakır mineralleri içerisinde bulundurur.

Bu mineraller sayesinde oldukça faydalı olan haşhaş tohumunun yağı çıkarıldığında da Omega-3 ve omega-6 yönünden zengindir.

Vücuda ve cilde çok faydası olan haşhaş tohumunun işlenme şekline göre de renkleri oluşur.

Genellikle tariflerde siyah haşhaş ile karşılaşırsa da beyaz haşhaş ile yapılan çörek ve kekler de tadından yenmez bir lezzete sahip. Beyaz haşhaşlı kek tarifi ile siyah haşhaştan yapılan tarifin arasındaki hemen hemen tek fark haşhaşın çeşididir. Yine çok sağlıklı olan ve vücuda çok faydası olan beyaz haşhaşın kalorisi de oldukça düşüktür.

Şerbetli̇ Haşhaşlı Kek Nasıl Yapılır?

Haşhaşlı kekin birçok farklı versiyonunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Biraz daha hafif bir lezzet olması için yukarıda verilen tarifi evde hemen uygulayabilirsiniz. Ancak eğer şerbetli bir tatlıya ihtiyaç duyuyorsanız kekinizi şerbetli ya da kremalı da yapabilirsiniz. Eğer şerbetli bir kek isterseniz siyah haşhaşlı kek tarifini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Şerbetli Haşhaşlı Kek Yapımı

  • İlk olarak yukarıda verilen malzemelere ek olarak 1 su bardağı irmik ve 2 paket vanilini diğer malzemelerin yanına eklemelisiniz. Limon kabuğunu da tariften çıkarmalısınız.
  • Şerbetli haşhaşlı keke şerbetin yapımıyla başlayabilirsiniz.
  • 2 su bardağı suya 2 şu bardağı şeker ekleyerek kaynatın ve şerbetinizi soğumaya bırakın.
  • Yukarıdaki tarifte olduğu gibi kek yapını uygularken karışıma haşhaşlarla birlikte irmiği de ekleyin ve karıştırın.
  • Ardından yağladığınız tepsiye keki dökerek fırına sürün.
  • Keki, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirin.Kekin hamur kalmadığından emin olmak için içine bir kürdan ya da bıçak sokarak deneme yapabilirsiniz. Eğer kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiştir.
  • Keki piştikten sonra fırından çıkarıp biraz soğutarak eşit parçalara bölerek üzerine dinlendirdiğiniz şerbeti dökebilirsiniz.
  • Kek şerbeti çekerken üzeri için krem şantisini hazırlayabilirsiniz.
  • Dolapta biraz soğuyan krem şantiyi kekin üzerine yaymalısınız. Haşhaşlı kekiniz hazır. Sunum önerisi olarak porsiyon aldığınız kekinizin en üstüne süslemek için kivi, orman meyveleri gibi meyveler tercih edebilirsiniz.
  • Şerbetli haşhaşlı keki krem şanti yerine dondurmayla da servis edebilirsiniz.
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