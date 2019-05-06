Çay tadım şampiyonu en iyi çay demlemenin sırrını açıkladı

En İyi Çay Demleme ve Sunum yarışmasında birinci olan Serpil Hut Kondakçı, “Güzel bir çay demlemek için öncelikle iyi bir çay seçimi yapılması gerekiyor. Suyu kaynatıp, üst demliği sıcak su döküyoruz. Sonrasında suyun üzerine ölçeğe göre yeterince çay ilave ederiz. 20 dakika boyunca bu çayı demlenmeye bırakmalıyız, acele etmemeliyiz. Çayı açmak acelecilik olur. Çayın suyla birleşmesi için beklemek gerekiyor, ardından dem alma süresi de var.” dedi.

Günün her saatinde çay yanımızda

Karadeniz kadınlarının çayın demlemesinin daha önemli olduğunu düşündüğünü belirten Kondakçı, “Herhangi bir çayı misafirimizin masasına bırakamayız. Bizde çay kültürü farklıdır. Bizim memleketimize gelen insanlar bizim çok iyi çay demlediğimizi bilerek geliyorlar. Çay, memleketimizin ve Rize’mizin en önemli değerlerinden biridir. Kahvaltıda başlayarak günümüzün her saatinde çay yanımızdadır. Çayın her zaman iyi ve mükemmel olmasına dikkat ederiz. Çayla doğduk, çayla büyüdük, çayla yaşıyoruz. Bu yüzden çay bizim için çok değerlidir.” ifadelerine yer verdi.