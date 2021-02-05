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Çaycuma ’yı 20 iş insanı ziyarette bulundu

05.02.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği ’nın (ZONSİAD) "Eve Dönüş Projesi" kapsamında 20 iş insanı, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.ZONSİAD organizasyonu ile gerçekleştirilen; Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman’ın da katıldığı ziyaret programı ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen ’Gurbetteki’ 20 İş İnsanına bölgenin tanıtımı yapıldı.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği ’nın (ZONSİAD) "Eve Dönüş Projesi" kapsamında 20 iş insanı, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.
ZONSİAD organizasyonu ile gerçekleştirilen; Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman’ın da katıldığı ziyaret programı ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ne gelen ’Gurbetteki’ 20 İş İnsanına bölgenin tanıtımı yapıldı. Program süresince Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mete Yıkılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yankın ile Çaycuma OSB Müdürü Özgür Okur’un evsahipliğinde bölgenin ulaşım, teşvikler, lojistik imkanlarının yanı sıra sahip olduğu avantajlar ve bölgede sunulan fırsatlar kendilerine aktarıldı.
Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu da ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; “Bölgemiz Filyos Vadisi Projesi ile Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı gibi Zonguldak’ı geleceğe taşıyacak yatırımlara evsahipliği yaptığından yatırımcılar açısından oldukça cazip imkânlara sahiptir. Özellikle Zonguldak dışında yaşayan, çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren hemşehrilerimizin bilgi ve tecrübeleri ile bölgemize yatırım yapmaları da bölge insanı olarak en çok bizi mutlu edecektir.” dedi.
Geçtiğimiz günlerde kendisi de Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yaparak kablo imalatı yapmaya başlayan ZONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu Zonguldak dışında yaşayan, İş İnsanının yatırım yapmak üzere bölgeye ilgisi olduğunu, projeleri ile farklı alanlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi Zonguldaklıların memleketlerine dönerek yatırım yapmasını, istihdam sağlamasını ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi.

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