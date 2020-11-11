Çayırova Belediyesi yeşil alanları arttırıyor

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla açıklama yaptı. Başkan Çiftçi, ilçedeki yeşil alanların sayısını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yarınlara daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla bir açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiği günden bugüne doğaya daha da önem verdiklerini belirterek, ilçedeki yeşil alanların sayısını hızla artırmak için çalıştıklarını kaydetti. İlçede 72 adet parkın bulunduğunu, parkları revize ettiklerini, yenilediklerini ve yeni parklar yaptıklarını anlatan Başkan Çiftçi, her dikilen fidanın geleceğe bir nefes olduğunu söyledi. 1.5 yıl içinde 1100’ü fidan olmak üzere 10 bine yakın bitki diktiklerini ifade eden Çiftçi, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova bırakmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

