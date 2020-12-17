YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çayırova Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması

Çayırova Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 14:10 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi, vatandaşların belediye olan geçmiş dönem borçlarını yapılandırması için emlak servisi biriminin hafta içi 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olduğunu duyurdu.Çayırova Belediyesi, vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında vatandaşların ödemelerini yapabilmesi amacıyla hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Çayırova Belediyesi’nden borç yapılandırma açıklaması

Çayırova Belediyesi, vatandaşların belediye olan geçmiş dönem borçlarını yapılandırması için emlak servisi biriminin hafta içi 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olduğunu duyurdu.
Çayırova Belediyesi, vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında vatandaşların ödemelerini yapabilmesi amacıyla hafta sonu veznelerini açık tutacak. 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, para cezaları gibi borcu bulunan vatandaşlar, peşin ve taksit seçenekleri ile yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:01
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Anıl Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Kemal Eczanesi
Gebze
Çayırova Eczanesi
Cayirova
Nesrin Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.