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Çayırova’da sünnet şöleni kayıtları başladı

24.05.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni kayıtları başladı.

Çayırova’da sünnet şöleni kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettiriyor. 22 Mayıs’ta başlayan geleneksel toplu sünnet şöleni kayıtları 2 Haziran’da sona erecek. Düzenlenen organizasyonda çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek. 2017 yılı mayıs ayı ve öncesi doğumlu çocukların başvuruları nüfus cüzdanı fotokopisi ile alınacak. Kayıtların tamamlanması ve sünnetlerin yapılmasından sonra belirlenecek tarihte sünnet şöleni gerçekleşecek.

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