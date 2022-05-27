YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı

ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı

27.05.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üreticiden 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi, 17 Mayıs'tan itibaren uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasadına başladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı. Bu nedenle de üreticilerin büyük kısmının hasada başlaması, önceki sezonlara göre gecikti.

ÇAYKUR, alımların başlamasının ardından geçen 10 günde yaklaşık 50 bin ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 50 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 47 fabrikadaki işlem miktarı ise 7 bin 500-8 bin ton civarında gerçekleşti.

Öte yandan, ÇAYKUR'dan, alımların beklenen miktarın altında olması nedeniyle açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaş çay alımlarımız devam etmektedir. Temennimiz sağlıklı, huzurlu, kaliteli ve verimli bir sürgün geçirmemizdir. Olgunlaşmış taze sürgünlerin hasat edilip teslim edilmesi hem üreticilerimiz hem de kaliteli çay üretimi için sektör açısından önem arz etmektedir. Ekmeğimiz ve geleceğimiz olan çayımıza vereceğimiz değer, kendimize verilecek değerdir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlarEv ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlar
Melek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacakMelek Mosso, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:43
Öğle
12:20
İkindi
16:18
Akşam
19:47
Yatsı
21:32
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.