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Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe karşılaştı. Mücadele iki takımında golsüz eşitliğiyle sona erdi.

Çaykur Rizespor 0 - 0 Göztepe

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Salih Mazlum

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah (Dk. 86 Abdullah Durak), Vetrih, De Pauw, Boldrin, Umar (Dk. 77 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 70 Scepovic)
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 86 Ege Özkayımoğlu), Halil Akbunar (Dk. 62 Eren Derdiyok), Mossoro, Napoleoni (Dk. 76 Batuhan Kırdaroğlu)

Sarı kartlar: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 84 Alpaslan Öztürk, Dk. 90+4 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 53 Attamah, Dk. 90+3 Melnjak, Dk. 90+3 Boldrin (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
5. dakikada De Pauw'un sağdan ceza sahası içerisine sert ortasında altıpas üzerinde Umar'ın ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
22. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto, topu yumrukları ile çelmeyi başardı.
27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Abarhoun'un kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Berkan Emir'in ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Vetrih, topu çizgiden eli ile çıkarınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Vetrih'e de kırmızı kart gösteren Bitigen, VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olması nedeniyle penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
59. dakikada Melnjak'ın soldan caza sahası çizgisi üzerine pasında Boldrin'in yerden plase vuruşunda, kaleci Beto, topu kontrol etmeyi başardı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan faul atışında, Serdar Gürler'in vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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