Çaykur Rizespor 0 - 1 Giresunspor (Hazırlık maçı)

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda Giresunspor ile mücadele etti. Müsabaka misafir takım Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Giresunspor’un golünü 64. dakikada Tanase kaydederken ev sahini ekip Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da kadrodaki tüm oyunculara maç içerisinde yer verdi.

Maçın 87. dakikasında ev sahibi ekip adına kazanılan penaltı atışından El Kabir yararlanamadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ramazan Keleş, Yakup Bulut, Kenan Özcan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Moroziuk, Abarhoun (Dk. 74 Burak Albayrak), Chatziisaias, Melnjak (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Vetrih (Dk. 46 Abdullah Durak), Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Samudio, Boldrin (Dk. 83 Atakan Akkaynak), Nill De Pauw (Dk. 46 Barış Alıcı), El Kabir

Giresunspor: Adriano, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu (Dk. 76 Çağlar Birinci), Muhammed Bayır (Dk. 76 Orhan Aktaş), Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 61 Tanase), Muhammet Reis (Dk. 89 Ozan Can Kökcü), Landel (Dk. 73 Renan Foguinho), Del Valle (Dk. 79 Özgür Can Özcan), Rusescu

Gol: Dk. 63 Tanase (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 El Kabir (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor)

