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Çaykur Rizespor 0 - 2 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.12.2018 23:13 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Balıkesir Baltok’u ağırladı. Mücadele Balıkesir Baltok’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor 0 - 2 Balıkesir Baltok (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 35. dakikalarda Kamerunlu forvet Steve Leo Beleck attı.

Turu geçecek takım 18 Aralık'ta Balıkesir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Balıkesir atağında Muhammed’in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1
35. dakikada Mehmet’in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali vurdu ve top kaleci Ujkani’den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2
50. dakikada Fink’in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.
55. dakikada Aminu’ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio’nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç’in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.
87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo’nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.

Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx
Çaykur Rizespor: Samir x, Talbi x, Abdullah xx (Koray dk. 46 x), Robin x, Jach x, Petrucci x (Eren dk. 77 x), Gladkyy x (Vedat dk. 46 xx), Samudio x, Süleyman x, Fink x, Umar xx
Balıkesir Baltok: Atilla xxx, Uğur xx, Cüneyt xx, Tomislav xx, Doğa xx, Cumali x, Muhammed x (Nizamettin dk. 62 xx), Mehmet xx (Sedat dk. 70 x), Foxi xx (Oğuz dk. 80 ?), Otoo xxx, Beleck xxx
Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)
Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok)

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Çaykur Rizespor Balıkesir Baltok Ziraat Türkiye Kupası

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